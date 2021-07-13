الأرصاد : حج هذا العام شديد الحرارة

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور غلام لأعمال المركز بالمشاعر المقدسة وإطلاق غرفة العلميات لأعمال الحج، حيث أكد جاهزية المركز في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز.
وتابع الرئيس التنفيذي من مركز عمليات الأرصاد بمنى الخطط والبرامج المتّبعة لمراقبة ورصد الظواهر الجوية والتنبؤات الجوية اليومية التي بلغت نسبة تغطيتها لأجواء المشاعر %100، كما تابع أيضا طرق بث معلومات الطقس والنشرات اليومية وخطط الطوارئ في حالة وجود ظواهر جوية حادة.
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