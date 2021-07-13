تجنبوا ملابس الألياف الصناعية والبوليستر في الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة عبير صالح، أفراد المجتمع بتجنب ارتداء الملابس المصنعة من الألياف الصناعية والبوليستر التي تزيد من الشعور بالحرارة، بالإضافة إلى زيادة التعرق والرائحة الكريهة التي تجعل الفرد غير قادر على ممارسة أعماله على أكمل وجه، والأفضل صحيًا ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، ذات الألوان الفاتحة ويفضل الأبيض.

تجنب الألياف الصناعية والبوليستر:

وبينت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، أن الملابس القطنية تتميز بقدرتها الكبيرة على امتصاص العرق، وعدم زيادة درجة حرارة الجسم، وتتمتع بملمس ناعم ومرن، كما ينصح بأن تكون الملابس الداخلية قطنية أيضًا، لأن تلك المنطقة هي أكثر مناطق الجسم حساسية وتأثر بالعرق والاحتكاك، وزيادة الاحتكاك – كما أشارت- يؤدي إلى التسلخات.

ألوان فاتحة للأطفال:

وأضافت أنه في حال شراء ملابس أطفال لعيد الأضحى فأنه يجب أن تكون قطنية أو المصنوعة من الكتان، لأنها ذات قدرة عالية على امتصاص العرق وجعل الجلد يتنفس، وتجنب البوليستر أو النايلون، لأنها تسهم في رفع درجة حرارة الجسم، ويفضل اختيار ألوان فاتحة للأطفال مثل الأبيض، الأصفر، البيج، الوردي، الأحمر، السماوي، الأزرق الفاتح، الأخضر الفاتح، الوان الفاتح، وتجنب الألوان القاتمة، خصوصًا اللون الأسود، لأنها تمتص الحرارة، فكلما كانت الملابس القطنية أو المصنوعة من الكتان فضفاضة وواسعة فإنها تسمح بمرور الهواء خلالها.

العرق ينمي البكتيريا:

واختتمت الدكتورة عبير بالقول، في حال التعرض لحرارة الأجواء الخارجية الحارة فإنه يجب الاستحمام لإزالة عرق الجسم، إذ إن البكتيريا تنمو على الإفرازات الدهنية والعرق، لذا فإنه كلما تراكم العرق على الجسم، زادت فرص نمو البكتيريا، وهي السبب الأساسي وراء ظهور الروائح غير المرغوبة خلال الصيف، كما يمكن استخدام الصابون المضادة للبكتيريا لمنع تراكمها، والحرص على تجفيف الجسم جيدًا، فقد تتراكم البكتيريا كذلك على الأماكن الرطبة من الجسم.

شارك الخبر