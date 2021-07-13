7 نصائح تعينك على مواجهة حرارة الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد استشاري طب الصحة العامة الدكتور وليد ناقوري، أن هناك 7 نصائح هامة تعين الفرد على مواجهة حرارة الصيف.

وقال في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365” إن من النصائح التي تفيد في تجنب حرارة الصيف ما يلي:

تناول الخضراوات والفواكه لاحتوائهما على الكثير من الفيتامينات والمعادن والسوائل.

تجنب أماكن أشعة الشمس، وهو ما يجعل الجسم في حالة ترطيب دائم.

تناول العصائر الطازجة، وخصوصًا التي تحتوي على السوائل مثل البطيخ والبرتقال والرمان والجزر والليمون، فكلها مفيدة للجسم.

شرب الماء بمعدل ليترين ونصف إلى ثلاثة لترات، وهو ما يعزز شعور الجسم بعدم التعطش.

تجنب المشروبات الغازية ومشروبات الكافيين كالقهوة والشاي، إذ يعتبران من المشروبات المدرة للبول.

تجنب ممارسة الرياضة

تجنب التدخين لأن التدخين يزيد الشعور بالعطش، مما يمهد لحدوث جفاف الجسم في حال عدم حصول الجسم على كميات كافية من السوائل.

المثلجات تزيد السعرات الحرارية:

وقال إن بعض الأفراد وخصوصًا الأطفال يكثرون من تناول الآيس كريم في الصيف لمواجهة الحر وهذا غير صحي إذا تجاوز عدد مرات تناول عن مرتين أو ثلاثة أسبوعيًا، لأنه يحتوي على سكريات عالية مما يزيد من نسبة السعرات الحرارية، فالآيسكريم لا يروي العطش بل يزيده، ويلاحظ ذلك في الرغبة لتناول الماء بعد أكل الآيس كريم.

تجنب حرارة الصيف:

ونصح الدكتور ناقوري في ختام كلامه، بالتواجد في الأماكن الباردة، فالبعض قد يتعرض بسبب الحر الشديد لارتفاع درجة حرارة الجسم، التي لا تكون عند الجميع واحدة، فالمعدل الطبيعي للحرارة لمعظم الناس أقرب إلى 36.78 بالنسبة للبالغين، ولدى الأطفال من 36.61 إلى 37.5 درجة، كما أن قراءة درجة الحرارة تتغير بناء على مكان قياسها على الجسم.



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