- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الحصيني : حالة ممطرة تبدأ الخميس وتستمر لعدة أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني : حالة ممطرة تبدأ الخميس وتستمر لعدة أيام
نادرة الحدوث على منطقة الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة حالة ممطرة اعتبارًا من الخميس المقبل وتستمر عدة أيام على عدد من المناطق.
وقال الحصيني: الحالة الجوية الممطرة متوقع – إن شاء الله – أن تشمل أجزاءً من مناطق مكة والرياض والباحة وعسير ونجران وجازان وجنوب المدينة والشرقية تشمل الإمارات وعمان واليمن ومتوقع تغيرات في الأجواء من ناحية الانخفاض في الحرارة النسبية ورياح وعواصف رعدية وأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة.
بداية الحالة الممطرة
وأضاف: متوقع أن تشمل الأمطار بنسبة 20% العاصمة الرياض نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم بنسبة 40% إن شاء الله الحالة الممطرة المتوقعة تعتبر معتادة على المناطق الجنوبية من المملكة لكنها قليلة الحدوث على منطقة الرياض.
حالة الطقس اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا شديد الحرارة المنطقة الشرقية وسماءً غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ) بينما يكون الطقس حارًا ومستقرًا على باقي مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار