الجندية عبير الراشد .. حضور وثقة وفخامة صوت في مؤتمر أمن الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

لفتت الجندية عبير الراشد، الأنظار اليوم حين قامت بتقديم فعاليات المؤتمر السنوي لقوات أمن الحج، وقد تميزت بالحضور الكبير والثقة في النفس فضلًا عن صوتها القوي.

وفي مستهل الحفل قالت الراشد: نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحّدة بمنطقة مكة المكرمة، ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442، لتطلب من بعد ذلك من قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان التفضل بشرح الخطة الأمنية.

عبير الراشد نموذج لبنت السعودية

وقد لاقى حضور الراشد اللافت ترحيبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد بها العديد من المواطنين والمواطنات وأعادوا مشاركة مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي.

في البداية قال الأمير سطام بن خالد آل سعود: “الجندية عبير الراشد تقدم المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج حضور وثقة وأداء قوي لابنة الوطن أسأل الله لها التوفيق والنجاح”.

وقال الفنان فايز المالكي: “بنت من بلدي بأمثالك نفخر عبير الراشد تقدم المؤتمر الصحفي للحج”، أما أحمد الجلعود فعلق على المقطع بالقول: “وتتوالى نجاحات المرأة السعودية”.

أما الدكتور محمد المطوع فقال: “ما شاء الله تبارك … ثقة ولغة رائعة تميزت بها بنت الوطن الجندي عبير الراشد يحفظها الله من كل شر ومكروه”.

مطالبات بالترقية

وطالب العديد من المواطنين بأن يتم ترقيتها بشكل استثنائي تقديرًا لكفاءتها ومهارتها في إدارة اللقاء والحوار على الهواء مباشرة.

خطة قوات أمن الحج

وكان قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان قد أكد إنه سيتم فرض طوق أمني يمنع وصول غير المصرح لهم بدخول المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، مشيرًا إلى تطبيق العقوبات بحق المخالفين بحزم.

ولفت خلال مؤتمر صحفي اليوم أن من يقوم بنقل أي مخالف سيتم القبض عليه وتغريمه 10آلاف ريال وسجنه 15 يومًا ومصادرة وسيلة النقل، مشددًا على الجميع بالالتزام بالتعليمات والأنظمة ومن يكرر مخالفته للأنظمة ستتضاعف عقوبته.

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