الفيصل يناقش آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة اجتماعًا لمناقشة آليات تنظيم الأحياء العشوائية بجدة.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع إلى شرح قدمه أمين جدة صالح التركي عن الأعمال التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية، والخُطط المزمع تنفيذها مستقبلًا والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق.



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