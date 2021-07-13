السعودية | إنشاء أول ساحة للحاويات بالمدن الصناعية في السعودية

شكرا لقرائتكم إنشاء أول ساحة للحاويات بالمدن الصناعية في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء أول ساحة للحاويات في المدن الصناعية بالسعودية، في المدينة الصناعية الثالثة المتواجدة في محافظة جدة، وذلك بمساحة أرض لوجستية تقدر بـ 10,809م².

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وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، لـ "العربية.نت"، أنه تم الاتفاق على إنشاء ساحة تستوعب 5 آلاف حاوية مع إحدى الشركات، مع إتاحة خدمات تخزين الحاويات الجافة والمبردة، والتخليص الجمركي، بالإضافة إلى نقل البضائع وتعبئة وتفريغ البضائع من وإلى المصانع والمستودعات.

الاستيراد والتصدير

كما أضاف، أن المشروع من شأنه تيسير أعمال الاستيراد والتصدير لشركاء "مدن" المتواجدين في المدن الصناعية، ما يساهم في رفع معدل الصادرات الوطنية، مشيراً إلى أن ذلك يعدُ خطوة أولى نحو تعزيز الاستثمارات في هذا المجال الهام ضمن منظومة الخدمات اللوجستية بالمدن الصناعية.

ويأتي ذلك أيضاًَ في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وضمن مبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

وتابع، أن المشروع الجديد استفاد من منتج الحلول اللوجستية الذي توفره "مدن" لشركائها بالمدن الصناعية، وهو عبارة عن أراض مُوزعة في مناطق رئيسة بالسعودية تسمح بالتخزين، وتُعد محطات لتوزيع البضائع رُوعي فيها أن تكون مناسبة للحركة المرورية الكثيفة.

جانب من المدن الصناعية في السعودية

كذلك، أشار، إلى أن الشراكة التي تجمع "مدن" بالقطاعين العام والخاص، تستهدف تأسيس بيئة صناعية متكاملة الخدمات، تسهم في تهيئة المناخ الأمثل لتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الصناعات الوطنية للارتقاء والتوسّع إقليمياً وعالمياً في إطار برنامج "صنع في السعودية"، فضلاً عن تنمية العمل في قطاعات موازية ومرادفة تفيد القطاع الصناعي.

تتبع الشحنات

يذكر أن "مدن" وقعت في وقت سابق مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للنقل، لربط الأنظمة وتتبع الشحنات وتنظيم ومتابعة أعمال نشاط نقل البضائع بالمدن الصناعية، فيما نجحت في جذب العديد من الاستثمارات اللوجستية النوعية.

كما وقعت عقد تخصيص مساحة 30 ألف م² في المدينة الصناعية بعرعر مع إحدى الشركات، تستهدف إقامة منطقة لوجستية ومستودعات مُبرَّدة وجافة، ومناطق مناولة تساهم في تعظيم عوائد الاقتصاد الوطني من خلال تنشيط الحركة التجارية ونقل البضائع العابرة من وإلى السعودية نظراً لقربها من المنافذ الحدودية.