السعودية | “السعودية للفضاء” تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء” لطلاب هذه المرحلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء اليوم المعسكر التدريبي الصيفي “انطلق للفضاء”، الذي يهدف إلى تأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء خلال 14 يوما تتضمن دورات ومشاريع تطبيقية، وذلك ضمن مساعي الهيئة لإعداد رواد فضاء ومهندسين للمستقبل واستقطاب المتميزين للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية.

وأوضحت الهيئة أن برنامج “انطلق للفضاء” يركز على ربط المقررات الدراسية لمادتي الرياضيات والفيزياء في المرحلة الثانوية بعلوم الفضاء، فيما يهتم بتقديم تجربة التعليم التطبيقي بالممارسة على مدى 30 ساعة تدريبية وبواقع 3 ساعات يومياً عبر متخصصين في علوم الفضاء.

وبيّنت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في قطاع الفضاء والإسهام في تطوير القدرات البشرية في القطاع، ورفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية بأنشطته، إضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختص بعلوم وتقنيات الفضاء.

كما حددت الهيئة عدداً من الشروط للانضمام للبرنامج، منها أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية، وأن يكون من المسجلين حالياً في الصف الثاني أو الثالث الثانوي (المسار العلمي)، إضافة إلى اجتياز اختبار القبول الخاص بالمعسكر، لافتة النظر إلى أنه عند انتهاء المعسكر واجتياز التقييم سيحصل المشاركون على شهادة إنجاز معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء.

ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين بالانضمام لمعسكر البرنامج التسجيل من خلال الرابط التالي: https://initiatives.saudispace.gov.sa/ar