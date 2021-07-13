أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 في الجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 7860 دينارا (58.37 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 6878 دينارا ( 51.08 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، إلى 5895 دينارا (43.78 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4585 دينارا (34.05 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3930 دنانير (29.19 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، الثلاثاء، إلى 244.455 ألف دينار ( 1815 دولار).

كما زاد سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، الثلاثاء، إلى 55.023 ألف دينار (408.62 دولار).

أسعار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق، في تعاملات الثلاثاء بالبورصات العالمية، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تلقي مزيدا من الضوء على التسلسل الزمني لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1808.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:19 بتوقيت جرينتش.

بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1809.10 دولار.

فيما استقر مؤشر الدولار إلى حد بعيد أمام منافسيه.