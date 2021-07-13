السعودية | السعودية: استكمال كافة الاستعدادات المتعلقة بأمن الحج

شكرا لقرائتكم السعودية: استكمال كافة الاستعدادات المتعلقة بأمن الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن قائد أمن الحج أن عدد الحجاج لهذا العام تم تحديده بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت.

وأوضح في مؤتمر صحافي أنه لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر.

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كذلك، أكد أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط، لافتاً إلى أن سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر.

وقال إن كل الجهات المعنية بأمن الحج استكملت كافة الاستعدادات.

من جانبه، بيّن مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق أن الأجهزة المعنية "ستتكفل بفرض طوق أمني حول منطقة المشاعر".

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت الشهر الماضي، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

كما تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، وذلك من خلال المسار الإلكتروني للحجاج الذي ستطلقه وزارة الحج والعمرة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة.