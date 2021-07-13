محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ و21 وفاة. وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 976867 إصابة؛ منها 39644 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22618 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 914605 حالات. 13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 05:49 PM خلال الـ24 ساعة الماضية كورونا في باكستان.. 1590 إصابة جديدة و21 وفاة كورونا في باكستان.. 1590 إصابة جديدة و21 وفاة سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ و21 وفاة. وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 976867 إصابة؛ منها 39644 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 22618 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 914605 حالات. الكلمات المفتاحية ، كورونا في باكستان.. 1590 إصابة جديدة و21 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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