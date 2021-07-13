، "دلتا" يرفع عدد إصاباته بتركيا إلى 3 أضعاف في أسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات زاد بنسبة 20% خلال العطلة

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، بأن عدد الإصابات بسلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا، ارتفع في تركيا إلى نحو 750 حالة من 284 حالة قبل 7 أيام.

وأضاف أن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20 في المائة خلال العطلة الأسبوعية، مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "قوجة" للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم.

وأشار إلى ارتفاع الحالات في محافظات جنوب شرقي تركيا.

ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى الإقبال على التطعيم.