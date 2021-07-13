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"دلتا" يرفع عدد إصاباته بتركيا إلى 3 أضعاف في أسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات زاد بنسبة 20% خلال العطلة

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، بأن عدد الإصابات بسلالة دلتا الهندية من فيروس ، ارتفع في تركيا إلى نحو 750 حالة من 284 حالة قبل 7 أيام.

وأضاف أن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20 في المائة خلال العطلة الأسبوعية، مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "قوجة" للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم.

وأشار إلى ارتفاع الحالات في محافظات جنوب شرقي تركيا.

ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى الإقبال على التطعيم.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 05:30 PM

إجمالي الحالات زاد بنسبة 20% خلال العطلة

"دلتا" يرفع عدد إصاباته بتركيا إلى 3 أضعاف في أسبوع
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، بأن عدد الإصابات بسلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا، ارتفع في تركيا إلى نحو 750 حالة من 284 حالة قبل 7 أيام.

وأضاف أن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20 في المائة خلال العطلة الأسبوعية، مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن "قوجة" للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم.

وأشار إلى ارتفاع الحالات في محافظات جنوب شرقي تركيا.

ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى الإقبال على التطعيم.

الكلمات المفتاحية

، "دلتا" يرفع عدد إصاباته بتركيا إلى 3 أضعاف في أسبوع ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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