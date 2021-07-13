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أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، بأن عدد الإصابات بسلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا، ارتفع في تركيا إلى نحو 750 حالة من 284 حالة قبل 7 أيام.
وأضاف أن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20 في المائة خلال العطلة الأسبوعية، مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن "قوجة" للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم.
وأشار إلى ارتفاع الحالات في محافظات جنوب شرقي تركيا.
ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى الإقبال على التطعيم.
"دلتا" يرفع عدد إصاباته بتركيا إلى 3 أضعاف في أسبوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-13
أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، بأن عدد الإصابات بسلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا، ارتفع في تركيا إلى نحو 750 حالة من 284 حالة قبل 7 أيام.
وأضاف أن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20 في المائة خلال العطلة الأسبوعية، مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن "قوجة" للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم.
وأشار إلى ارتفاع الحالات في محافظات جنوب شرقي تركيا.
ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى الإقبال على التطعيم.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
05:30 PM
إجمالي الحالات زاد بنسبة 20% خلال العطلة
أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء)، بأن عدد الإصابات بسلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا، ارتفع في تركيا إلى نحو 750 حالة من 284 حالة قبل 7 أيام.
وأضاف أن إجمالي الحالات زاد بنسبة 20 في المائة خلال العطلة الأسبوعية، مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن "قوجة" للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن هذه الزيادات ظهرت أكثر في أماكن ينخفض فيها مستوى التطعيم.
وأشار إلى ارتفاع الحالات في محافظات جنوب شرقي تركيا.
ودعا وزير الصحة التركي المواطنين إلى الإقبال على التطعيم.
، "دلتا" يرفع عدد إصاباته بتركيا إلى 3 أضعاف في أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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