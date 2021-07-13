، بعد تدهور الوضع الوبائي لـ"كورونا".. فرنسا تُدرج تونس ضمن قائمتها الحمراء ،

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أدرجت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، تونس على قائمتها الحمراء؛ بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أنه بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية الشديدة في تونس، التي تشهد مستويات مرتفعة من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع انتشار متحور "دلتا"، صنفت فرنسا تونس ضمن قائمتها الحمراء، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، بيّن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران، أن تونس سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
بعد تدهور الوضع الوبائي لـ"كورونا".. فرنسا تُدرج تونس ضمن قائمتها الحمراءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-13
أدرجت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، تونس على قائمتها الحمراء؛ بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أنه بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية الشديدة في تونس، التي تشهد مستويات مرتفعة من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع انتشار متحور "دلتا"، صنفت فرنسا تونس ضمن قائمتها الحمراء، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، بيّن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران، أن تونس سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
04:47 PM
سجلت أعلى حصيلة وفيات في المنطقة وقارة أفريقيا
أدرجت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء، تونس على قائمتها الحمراء؛ بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أنه بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية الشديدة في تونس، التي تشهد مستويات مرتفعة من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع انتشار متحور "دلتا"، صنفت فرنسا تونس ضمن قائمتها الحمراء، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، بيّن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران، أن تونس سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
، بعد تدهور الوضع الوبائي لـ"كورونا".. فرنسا تُدرج تونس ضمن قائمتها الحمراء ،
المصدر : الخليج 365
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