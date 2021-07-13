، إيران تؤكد وجود مفاوضات مع أمريكا لتبادل السجناء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ربيعي" أشار إلى استعداد طهران لشمولها كل المحتجزين

أكدت إيران، اليوم (الثلاثاء)، وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول تبادل محتمل للسجناء؛ وذلك تعقيبًا على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، شدد فيها على أن إطلاق سراح الأميركيين الموقوفين في إيران أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن، متحدثًا عن تحقيق بعض التقدم.

وردًّا على سؤال بخصوص هذه التصريحات: أوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحافي، أن المفاوضات جارية بشأن هذه المسألة.

وأضاف "ربيعي" أن إيران ستعلن عن نتيجة المفاوضات في حال الإفراج عن السجناء الإيرانيين؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وكرّر المتحدث استعداد طهران لتبادل كل السجناء السياسيين في مقابل تحرير كل السجناء الإيرانيين في العالم الذين أوقفوا بناء على أوامر أو رغبة أميركية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قد أعلن أمس أن الوزير محمد جواد ظريف طرح خطة لتبادل كل السجناء الإيرانيين والأميركيين، وأن إدارة "بايدن" درست الموضوع من اليوم الأول لتوليها مهامها رسميًّا في يناير (كانون الثاني) الماضي.