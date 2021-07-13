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وقّع أمين عام جمعية وابل الصحية بمركز الشيحية عايش الفنيطل، ومدير مستوصف الابتسامة المضيئة بمحافظة بقعاء ماجد الدخيل، اتفاقية شراكة يقدم بموجبها المستوصف لمستفيدي الجمعية تخفيضاً في العديد من الخدمات ومنها الكشف، الأشعة، تقويم الأسنان، الخدمات العلاجية، التركيبات، والعدسات.
وتعتبر جمعية "وابل" الصحية التي تتخذ من مركز الشيحية مقراً لها، من الجمعيات الصحية الناشئة، وتقدم خدماتها إلى جميع المستفيدين في محافظة بقعاء ومراكزها للحصول على العلاج، والأجهزة الطبية.
وأوضحت "وابل" أنه بإمكان المستفيدين، التسجيل عن طريق رابط الجمعية دون الحاجة لزيارتها: https://2u.pw/53aFw.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 05:22 PM
عبر مستوصف الابتسامة المضيئة بمحافظة بقعاءجمعية "وابل" توقّع اتفاقية لتقديم خدمات طبية عدة بأسعار مخفضة
وقّع أمين عام جمعية وابل الصحية بمركز الشيحية عايش الفنيطل، ومدير مستوصف الابتسامة المضيئة بمحافظة بقعاء ماجد الدخيل، اتفاقية شراكة يقدم بموجبها المستوصف لمستفيدي الجمعية تخفيضاً في العديد من الخدمات ومنها الكشف، الأشعة، تقويم الأسنان، الخدمات العلاجية، التركيبات، والعدسات.
وتعتبر جمعية "وابل" الصحية التي تتخذ من مركز الشيحية مقراً لها، من الجمعيات الصحية الناشئة، وتقدم خدماتها إلى جميع المستفيدين في محافظة بقعاء ومراكزها للحصول على العلاج، والأجهزة الطبية.
وأوضحت "وابل" أنه بإمكان المستفيدين، التسجيل عن طريق رابط الجمعية دون الحاجة لزيارتها: https://2u.pw/53aFw.
، جمعية "وابل" توقّع اتفاقية لتقديم خدمات طبية عدة بأسعار مخفضة ،
المصدر : الخليج 365
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