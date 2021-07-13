شكرا لمتابعة خبر عن مرور الرياض يعلن عن إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً بسبب أعمال الصيانة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن ‏مرور منطقة الرياض أنه وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل، سيتم إغلاق جسر الخليج المتجه غرباً؛ لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وذلك خلال الفترة من 5-12 ذي الحجة.

ويعد جسر الخليج أحد الجسور الحيوية بمدينة الرياض، حيث سيتم إغلاق الجسر المتجه غربا لتنفيذ أعمال صيانة واستبدال فواصل التمدد بدء من يوم 5 ذي الحجة وحتى 12 ذي الحجة.

حيث تم توفير طرق بديلة موزعة على 5 مناطق؛ وتشمل المنطقة الأولى الواقعة على طريق الدائري الشرقي مع طريق مكة مخرج 13، حيث سيتم إغلاق المخرج القادم من الدائري الشرقي باتجاه الجنوب إلى طريق مكة باتجاه الغرب، كما أن الطريق البديل هو طريق عمر بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن المنطقة الثانية هي الواقعة عند تقاطع طريق النهضة مع تقاطع مكة غربا، فسيتم إغلاق طريق مكة المكرمة الرئيسي مع جسر النهضة باتجاه الغرب وتحويل حركة السير إلى طريق الخدمة.

بينما المنطقة الثالثة عند تقاطع طريق الأحساء مع طريق مكة، بإغلاق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق الأحساء كي تبقى حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط.

كما أن المنطقة الرابعة، سيتم فيها إغلاق الإشارة الضوئية عند طريق تقاطع صلاح الدين مع طريق مكة أسفل جسر الخليج لتصبح حركة السير باتجاه الشرق.

وجاءت المنطقة الخامسة بإغلاق تقاطع دوار طريق الملك عبدالعزيز أسفل جسر الخليج لتصبح حركة السير في اتجاه الغرب والشرق.

وأهاب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة والموزعة على خمس مناطق.