شكرا لمتابعة خبر عن شواهد أثرية للملك البابلي نابونيد في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلنت هيئة التراث عن اكتشاف أثري جديد يتمثل في نقوش صخرية تعود للملك البابلي "نابونید" في حائل.

ويعطي هذا الاكتشاف دليلة إضافية على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم.

ويعود الحائط في حائل إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد والنقش على إحدى الصخور البازلتية يجسد الملك البابلي ممسكًا بیده الصولجان وأمامه عدد من الرموز الدينية.

كما يوجد نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطرأ، ليعتبر بذلك أطول نص كتابي يعثر عليه حتى الآن في أراضي المملكة.

وفيما يتعلق بموقع الاكتشاف الأثري، فإنه يمثل موقع الحائط المعروف قديما باسم "فدك" وهو موقعًا مهمًا في شمال غربي الجزيرة العربية منذ الألف الأول قبل الميلاد، وحتى العصر الإسلامي المبكر.

كما وجدت على جنبات جباله مجموعة من الرسوم والنقوش الصخري والكتابات الإسلامية المبكرة، ويوجد أيضًا مجموعة من القلاع والحصون والأسوار والمنشآت المائية التي تعطي بعدًا آخر لأهميتها الحضارية.

وعلق وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان على الاكتشاف الآثري قائلاً: "اكتشاف أثري جديد: نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد في حائل؛ لبلادنا دور تاريخي وتواصل قديم مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم".