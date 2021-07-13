شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الجندي عبير الراشد تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قدمت الجندي عبير الراشد لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج من أجل استعراض الخطط الأمنية والمرورية.

وقالت "الراشد" في مستهل المؤتمر الصحفي: "نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام".

وتابعت كلمتها: "نسلط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء المناسك بسلام آمنين".

واختتمت "عبير" كلمتها قائلة: "يتفضل الآن سعادة نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان لشرح الخطة الأمنية لمهام ومسؤوليات الأمن العام في إدارة حج هذا العام".