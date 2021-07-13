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بالفيديو.. الجندي عبير الراشد تقدم لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قدمت الجندي عبير الراشد لأول مرة مؤتمر قوات أمن الحج من أجل استعراض الخطط الأمنية والمرورية.

وقالت "الراشد" في مستهل المؤتمر الصحفي: "نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام".

وتابعت كلمتها: "نسلط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء المناسك بسلام آمنين".

واختتمت "عبير" كلمتها قائلة: "يتفضل الآن سعادة نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان لشرح الخطة الأمنية لمهام ومسؤوليات الأمن العام في إدارة حج هذا العام".

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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