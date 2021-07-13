شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز المعلومات عن الطريق الرابط بين ‎المملكة و ‎عمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يعتبر الطريق البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان أول طريق دولي يربط بين البلدين، مخترقا صحراء الربع الخالي.

ويبدأ الطريق من حرض بمحافظة الأحساء، مرورا بالبطحاء، ثم يحاذي حدود المملكة مع دولة الإمارات، وصولا إلى حدود سلطنة عُمان بطول 564 كيلومترا داخل أراضي المملكة.

وينتهي الطريق بمدينة إدارية وسكنية متكاملة في المنفذ الحدودي بين البلدين، ولإنشاء الطريق تمت إزالة 130 مليون متر مكعب من الرمال المتحركة في صحراء الربع الخالي، واستغرق العمل 1.3 مليون ساعة عمل، واستخدمت فيه 650 معدة ثقيلة، وفقا للاخبارية

كما تم استخدام مليون متر مكعب من طبقات الأسفلت لتعبيظ الطريق، كما تمت إنارة آخر 30 كيلومتراً منه، ويبلغ طول الطريق كاملا 800 كيلومتر.

ويختصر الطريق زمن الرحلة من 18 ساعة إلى نحو 6 ساعات فقط، حيث يتطلب التنقل بين عمان والمملكة في الوقت الحالي المرور بدولة الإمارات أولا.