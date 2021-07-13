شكرا لمتابعة خبر عن ‏قائد أمن الحج: استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان ، اليوم الثلاثاء، أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط.

وأوضح ‏قائد أمن الحج، أنه تم تحديد عدد الحجاج لهذا العام بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح، بينما سيكون هناك تصاريح من وزارة الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر.

وفي السياق نفسه، قال اللواء زيدان الطويان، أنه سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر، مؤكدًا أن كل الجهات المعنية بأمن الحج استكملت كافة الاستعدادات.