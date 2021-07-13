شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ صالح بن حميد: قيادة ‎المملكة رفضت إغلاق الحرمين الشريفين خلال جائحة ‎كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشيخ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء، عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين خلال جائحة كورونا"، خلال ندوة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة.

وأوضح الشيخ صالح بن حميد أن قيادة المملكة لن تغلق الحرمين خلال جائحة فيروس كورونا ، مبينا أنه أمر لابد أن يقف عليه المتأمل .

وأضاف "ابن حميد" أن المساجد في جميع أنحاء العالم أغلقت خلال الجائحة بينما رفضت المملكة أن تغلق الحرمين الشريفين

يجدر الإشارة إلى أن الندوة تعكس جانباً من أوجه العناية والاهتمام والحرص الدائم من قبل القيادة الحكيمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وما بذل من جهد مميز وريادي في التعامل مع الجائحة وبيان الإجراءات الاحترازية والوقائية واستمرار إقامة الشعائر من صلاة وطواف وعمرة وحج.