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بالفيديو..وزير الحج والعمرة المكلف: المملكة أظهرت قدرتها في الرعاية الصحية للحجاج

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد وزير الحج والعمرة المكلف عصام بن سعيد، أن المملكة أظهرت قدرتها العالية في مواجهة فيروس وتقديم الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين.

وقال الوزير : المملكة رفعت شعار الإنسان حيث بادرت بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجميع، وإطلاق العديد من المبادرات لخدمة قطاع الحج والعمرة.

وأضاف أن تطبيق اعتمرنا مكن الحجاج والمعتمرين من إصدار التصاريح لضمان الأمن والسلامة.

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