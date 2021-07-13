شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح طريقة الاستفادة من خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، أبرز المعلومات عن خدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم من خلال خدمات ⁧"الأحوال المدنية⁩" الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩ أفراد.

وقالت الأحوال المدنية، أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر أفراد».

وأشارت إلى أن طريقة الاستفادة من الخدمة: تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر أفراد" ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات، بينما متطلبات الخدمة: نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت"، ونسخة من سجل الأسرة، ونسخة من صك حصر الورثة "إن وجد"، لافتة إلى أن المستفيدون من الخدمة هم: المواطنون والمواطنات.