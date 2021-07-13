شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير الأمن العام: وضع طوق أمني على حمى المشاعر لإنجاح موسم الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الثلاثاء، أنه وُضع طوق أمني على حمى المشاعر للاستفادة مـن جميع الإمكانيات في إنجاح موسم الحج، ومنع المخالفين وضبطهم وتطبيـق النظام بحقهم.

وقال ‏مدير الأمن العام، أن التحدي الأكبر هو حمايـة المشاعر والمسجد الحرام من دخول الحجاج غيـر النظاميين، فدخول مثل هـذه الفئات يشكل خطراً أمنيـاً بقدر ما يمثلـه مـن خطورة صحيـة بالغة فـي نقل العدوى وانتشارها بيـن الحجاج والعاملين.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية وضعت الخطـط الأمنية والمروريـة وخطـط التفويج وإدارة الحشود وخطط الطوارئ، بما يضمن تحقيق الاشتراطات الصحية، ويسهم في إنجاح موسم الحج، وعدم انتشار الوباء بين الحجاج أو المشاركين في خدمتهـم من مختلف الجهات.

يذكر أن قيادة قوات أمن الحج، أعلنت أيضا اليوم، استحداث قوة دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج.