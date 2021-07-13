قوات «أمن الحج»: 10 مراكز ضبط لفرض طوق حول منطقة المشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - قال مساعد قائد قوات أمن الحج، لأمن الطرق اللواء عبد العزيز بن زيد المسعد، إن 10 مراكز للضبط الأمني توجد في جميع محاور العاصمة المقدسة، وستتكفل بفرض طوق أمني حول منطقة المشاعر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، بحضور قائد قوات أمن الحج، اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، وقائد قوات الجوازات، اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع.

من جانبه قال قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود الفرج، إنَّ خطة الدفاع المدني ترتكز على الجانب الوقائي.

وكان قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، أكد أنه لن يسمح إطلاقًا بالدخول إلى المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام الشريف إلا للمصرح لهم.