قائد قوات أمن الحج يتوعد المخالفين بتطبيق «العقوبات النظامية»

الرياض - محمد عبدالله - قال قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، اليوم الثلاثاء، إنّه لن يسمح إطلاقًا بالدخول إلى المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام الشريف إلا للمصرّح لهم.

وأضاف «الطويان»، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، إنَّ من يخالف الإجراءات ستطبق بحقه العقوبات النظامية المنصوص عليها.

وكان مدير الأمن العام، الفريق أول الركن خالد بن قرار الحربي، أكد أنه مع دخول موسم الحج لمرحلة التنفيذ الفعلي، يتم رصد ومتابعة أي مخالف للإجراءات الاحترازية أو التدابير الوقائية، وضبطه وتطبيق العقوبة بحقه، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو حماية المشاعر المقدسة من دخول الحجاج غير النظاميين.

وأضاف الحربي (خلال ندوة جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين والحجاج خلال جائحة كورونا) أن الخطط الأمنية والمرورية وخطط الطوارئ وضعت بما يضمن تحقيق الاشتراطات الصحية، ويسهم في إنجاح موسم الحج، وعدم انتشار كورونا بين الحجاج أو المشاركين في خدمتهم من مختلف الجهات.