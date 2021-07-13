المياه الوطنية تطلق مبادرة «تنفيذ التوصيلات» بالمخططات العقارية

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، مبادرة تنفيذ التوصيلات المنزلية داخل المخططات العقارية؛ والتي ستمكن المطورين العقاريين من تنفيذ التوصيلات الجزئية للمباني في المخططات قبل بيعها للمستفيدين.

وقال رئيس شركة المياه الوطنية، محمد الموكلي، خلال حفل الإطلاق الذي رعاه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن المبادرة هي الأولى من نوعها، وستسهم في الحفاظ على البنية التحتية لطرق هذه المخططات؛ وفقًا لبيان للشركة.

وأضاف الموكلي، أنه سيتم حفرها لتنفيذ توصيلات المياه والصرف الصحي مرة واحدة فقط أثناء تطوير المخطط، إضافةً إلى أنها ستختصر إجراءات تنفيذ التوصيلات المنزلية للمستفيدين، وضمان جودة تنفيذها، كما ستحد من التشوه السمعي والبصري داخل المدن؛ ما يساعد على تحسين جودة الحياة.

وأكد الموكلي، أن حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه التليفزيوني الأخير حول التطوير العقاري، وافتقار المخططات إلى الخدمات مثل المياه والصرف الصحي، كان حافزًا لشركة المياه الوطنية لتسريع تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع المطورين العقاريين، داعيا شركات التطوير العقاري إلى المسارعة للانضمام إلى هذه المبادرة، ومؤكدا أن شركة المياه الوطنية عملت على تحسين رحلة اعتماد المخططات، واختصرتها من 6 سنوات في 2015 لتصبح 6 أشهر فقط في 2021.

وأبرمت الشركة، على هامش الإطلاق، اتفاقية مع 3 شركات للتطوير العقاري؛ لتنفيذ التوصيلات في المخططات الخاصة بها، ضمت شركة إدارة للتنمية والتطوير، وشركة ساني العامرية، وشركة حمد وأحمد محمد المزيني، وتضمنت الاتفاقية إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى المخططات السكنية التي تطورها الشركات العقارية؛ بناءً على التوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان؛ من أجل تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لقطاعي الإسكان والمياه، إضافة إلى أن الاتفاقية تندرج تحت برنامج معالجة التشوه البصري، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت شركة المياه الوطنية، أن هذه الاتفاقيات ستضمن سرعة وسهولة عملية ارتفاق المستفيدين بخدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى فتح آفاق تعاون لتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين.