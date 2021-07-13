مركز الأرصاد يعلن «طقس الأربعاء».. أمطار رعدية على مرتفعات 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جيزان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة.

ووفق التقرير، تنشط الرياح على سواحل منطقة مكة المكرمة وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتمتدّ إلى منطقة نجران، وتكون مثيرة للأتربة والغبار مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر ويصل لمترين على الجزء الجنوبي وحالته متوسط الموج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية على الأجزاء الشمالية، ورياحًا شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس الأربعاء: