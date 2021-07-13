أمير الحدود الشمالية يكرم مواطنًا بعرعر تبرع بكليته لشقيقه

الرياض - محمد عبدالله - كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، المواطن عبدالرحمن بن حمود الدويك بمناسبة تبرعه بكليته لشقيقه سلطان.

واطمأن الأمير فيصل، خلال استقباله المواطن -يرافقه والده- على صحته ، مثنياً على هذا العمل الإنساني الذي يعكس الترابط بين أفراد العائلة الواحدة والمجتمع السعودي ككل.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن هذا الفعل ليس بمستغرب من أبناء المملكة الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والوفاء والتكاتف والتكافل والتضحية بمختلف الظروف والمعطيات، انطلاقاً من قيم الشريعة الإسلامية السمحة ومن قيمهم الوطنية.