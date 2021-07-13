أخبار السعودية ..شروط ذبح الأضاحي بالمطابخ وتوقيت الوصول للمناعة المجتمعية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 منها: الإطاحة بمواطن في مكة ظهر بمقطع يسيء لأهالي إحدى المحافظات، واستشارية تحدد موعد الوصول للمناعة المجتمعية بجرعتي لقاح كورونا.

الإطاحة بمواطن في مكة ظهر بمقطع يسيء لأهالي إحدى المحافظات

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء، القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسيء لأهالي إحدى المحافظات.

استشارية تحدد موعد الوصول للمناعة المجتمعية بجرعتي لقاح كورونا

توقعت استشارية الأمراض المعدية، د. حوراء البيات، وصول المملكة إلى مناعة مجتمعية بإعطاء جرعتين من لقاح كورونا، بحلول نهاية عام 2021.

الشيخ السند: الاكتفاء بالنية دون التلفظ بها يجوز عند ذبح الأضحية

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إنه تكفي النية عند ذبح الشخص للأضحية عن نفسه أو عن أهل بيته، لكن الأفضل التلفظ بـ«المنوي» عنه.

المياه الوطنية تطلق مبادرة «تنفيذ التوصيلات» بالمخططات العقارية

أطلقت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء، مبادرة تنفيذ التوصيلات المنزلية داخل المخططات العقارية؛ والتي ستمكن المطورين العقاريين من تنفيذ التوصيلات الجزئية للمباني في المخططات قبل بيعها للمستفيدين.

9 شروط للسماح للمطابخ باستقبال وذبح الأضاحي

قالت أمانة منطقة المدينة المنورة، إن هناك 9 شروط للسماح للمطابخ بذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الفريق الحربي: حماية المشاعر المقدسة من الحجاج غير النظاميين التحدي الأكبر

قال مدير الأمن العام، الفريق أول الركن خالد بن قرار الحربي، أنه مع دخول موسم الحج لمرحلة التنفيذ الفعلي، يتم رصد ومتابعة أي مخالف للإجراءات الاحترازية أو التدابير الوقائية، وضبطه وتطبيق العقوبة بحقه، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو حماية المشاعر المقدسة من دخول الحجاج غير النظاميين.

الزكاة والجمارك تمنع دخول أكثر من 1.1 مليون منتج مخالف للمواصفات

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول (1.117.149) منتجًا مخالفًا للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، خلال النصف الأول من العام 2021م.

8 خطوات لتعديل مدة التحاق المشترك في «التأمينات أون لاين»

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 8 خطوات لتعديل مدة التحاق المشترك في «التأمينات أون لاين».

ضبط 9 مخالفين للصيد وبنادق وذخيرة بمحميتي الملك سلمان وشرعان

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبط (9) مخالفين لنظام البيئة في محميتي الملك سلمان الملكية وشرعان، بغرض الصيد المخالف.

«الشورى» يوافق على تعديل مادة في نظام مكافحة التسول

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل الفقرة رقم (3) من المادة (الخامسة) من مشروع نظام مكافحة التسول.

4 شروط للحصول على تمويل بـ10 ملايين ريال من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية نحو 4 شروط للحصول على تمويل «ساهم» بـ10 ملايين ريال للجمعيات التعاونية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تنمية الحالة الاقتصادية والاجتماعية سواء من نواحي الإنتاج، الاستهلاك، التسويق.

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