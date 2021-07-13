وزير الصحة يفاجئ مدير مستشفى أبوعريش.. والأخير يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشف مدير مستشفى أبو عريش العام بمنطقة جازان، الدكتور موسى النخيفي، تفاصيل المكالمة الهاتفية المفاجئة التي تلقاها من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة يوم أمس الاثنين.

وقال النخيفي في تصريحات لـ«عاجل» إنه تفاجأ ومن دون سابق إنذار باتصال على جواله دون علم منه بأن المتصل هو وزير الصحة، وأيضا لم يكن يعلم عن سبب الاتصال به سوى من خلال الحديث الذي دار بينهما لدقائق معدودة حملت معها الكثير من كلمات الشكر والثناء، وفق تعبيره.

وتابع أن الوزير أبدى إعجابه خلال المكالمة بما تحقق على أرض الواقع من إنشاء مشاريع في البنية التحتية والتطورات الشاملة لمرافق مستشفى أبو عريش بوقت وجيز.

واعتبر النخيفي اتصال وزير الصحة به، بمثابة تكريم وحافز له ولكافة منسوبي مستشفى أبو عريش العام والعاملين به لبذل المزيد من العطاء والعمل الجاد ودافعا قويا للاستمرار في النجاح والإبداع.

وأضاف أن وزير الصحة أشاد بالنقلة النوعية التي أحدثتها الإدارة الجديدة داخل مرافق وأقسام المستشفى، بالصورة التي تعكس تطلعات الوزارة لما فيها من خدمة عظمى للمرضى والمراجعين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في بيئة مهيأة وميسرة، والتغلب كليا على كل الظروف والعقبات التي قد يواجهها منسوبي المستشفى وتعيقهم عن أداء عملهم بالشكل المناسب لما فيه مصلحة مباشرة لجميع المرضى.

وواصل النخيفي قائلا: إن وزير الصحة أشاد أيضًا بالجهود التي تحققت داخل المستشفى المتمثلة بالمشاريع الحديثة ذات الجودة العالية ،والارتفاع المفاجئ في مؤشرات أداء المستشفى الذي تميزت به إدارة المستشفى من بين مستشفيات منطقة جازان في زمن قياسي والسعي إلى استكمال مراحل أخرى تطويرية سيشهدها المبنى في الفترة القصيرة المقبلة.

وأعرب الدكتور النخيفي عن بالغ شكره لوزير الصحة، مبينا بأن هذه المبادرات الرائعة التي اتصف بها الوزير ليست غريبة عنه.

كما ثمن الدكترو النخيفي، دور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالرحمن الحربي ومساعده للطب العلاجي في تزكيتهما له أمام وزير الصحة متمنيا أن يكون وجميع زملائه محل الثقة دائما.

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