الصحة: انخفاض الحالات الحرجة وارتفاع النشطة لمرضى كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انخفاض عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا لتسجل 1426 حالة، بينما تم أمس الإثنين تسجيل 1434 حالة.

وأشارت الوزارة، عبر تويتر، إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا؛ حيث تم تسجيل 10845 حالة، مقارنة مع أمس؛ حيث تم تسجيل 10510 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و946 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الإثنين، عن إعطاء 20 مليون جرعة (20,000,000) من لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عموم مناطق السعودية.

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