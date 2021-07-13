«الصحة»: 1295 إصابة جديدة بـ«كورونا» و14 حالة وفاة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حالياً لكافة الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم ، مع استمرار تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة ، لافتةً إلى أنه بالإمكان حجز المواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).