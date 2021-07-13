5 مدن تتصدر حالات التعافي من كورونا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 121 حالة شفاء، من إجمالي 946 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، فإن أكثر 20 مدينة سعودية في إحالات التعافي من فيروس كورنا جاءت كالتالي: تم تسجيل 86 حالة تعاف في مدينة الطائف، و61 في ينبع، و54 في مكة المكرمة، و38 في الدمام، و31 في بللسمر، و29 في جدة، و25 في وادي الدواسر، و24 في الخفجي، و23 في بريدة، و23 في كل من: بلجرشي وعنيزة.

و18 في قرية العليا، و15 في كل من: عرعر ونجران والجبيل، و14 في كل من: الهفوف والظهران وأملج والنعيرية، و13 في أبها.

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