«الصحة»: 3 تطعيمات ضرورية للحجاج

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة التطعيمات الضرورية التي يجب على الحجاج تلقيها للوقاية من العدوى.

وقالت الوزارة في إنفوجراف نشرته صحة جدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر أنه يجب تلقي لقاح الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية فى نفس اليوم، كما يجب تلقي لقاح كوفيد ١٩ بفاصل يومين او اكثر عن اللقاحات الأخرى.

وحددت الوزارة الفئات التي يجب أن تتلقي لقاح كورونا قائلة إنه للجميع من سن ١٢ سنة فيما فوق، وفي حال كان الحاج غير مصاب بالفيروس سابقاً يجب عليه تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة وفي حالة الإصابة جرعة واحدة تكفي من اللقاحات المعتمدة بعد التعافي.

كما أوضحت الصحة أن التطعيم ضد الحمى الشوكية يكون لجميع من لم يسبق تطعيمهم في الخمس سنوات الماضية ، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية للجميع.

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