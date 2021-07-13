9 شروط للسماح للمطابخ باستقبال وذبح الأضاحي

الرياض - محمد عبدالله - قالت أمانة منطقة المدينة المنورة، إن هناك 9 شروط للسماح للمطابخ بذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أمانة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن شروط السماح للمطابخ بذبح الأضاحي تتمثل في سريان مفعول الرخصة.

وحرص المطبخ على النظافة الدائمة، والاستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطبخ والعاملين فيه، وتوفير طبيب بيطري للكشف على الأضاحي.

وكذلك توفير الموقع المناسب بما يحقق الاشتراطات الصحية، وتجميع الأجزاء الأصلية والمخلفات والنفايات في أوعية خاصة محكمة الغلق.

وتجميع الدماء الدماء بشكل منفصل في مجرى خاص وتصريفه إلى مكان تجميع للتخلص منه بطريقة مناسبة، وتوفر مياه صالحة للاستخدام الآدمي.

ومن شروط السماح للمطابخ بذبح الأضاحي، توفير الآليات والمعدات لجمع ونقل المخلفات البيئية، والنفايات الصلبة والسائلة.

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