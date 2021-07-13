4 مناطق الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا بالمملكة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت 4 مناطق الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا في المملكة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وجاءت منطقة الرياض في المركز الول مسجلة 327 إصابة جديدة، من إجمالي 1295 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

فيما جاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 283 حالة، والشرقية 189 حالة، وعسير 135 حالة، وجازان 92 حالة، والقصيم 55 حالة، وحائل 49 حالة، والمدينة المنورة 45 حالة، ونجران 39 حالة، والباحة 26 حالة، وتبوك 24 حالة، والحدود الشمالية 23 حالات، والجوف 8 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و 946 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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