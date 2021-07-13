الفريق الحربي: حماية المشاعر المقدسة من الحجاج غير النظاميين التحدي الأكبر

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير الأمن العام، الفريق أول الركن خالد بن قرار الحربي، أنه مع دخول موسم الحج لمرحلة التنفيذ الفعلي، يتم رصد ومتابعة أي مخالف للإجراءات الاحترازية أو التدابير الوقائية، وضبطه وتطبيق العقوبة بحقه، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو حماية المشاعر المقدسة من دخول الحجاج غير النظاميين.

وأضاف الحربي (خلال ندوة جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين والحجاج خلال جائحة كورونا) أن الخطط الأمنية والمرورية وخطط الطورائ وضعت بما يضمن تحقيق الاشتراطات الصحية، ويسهم في إنجاح موسم الحج، وعدم انتشار كورونا بين الحجاج أو المشاركين في خدمتهم من مختلف الجهات.

وتابع أن التحدي الأكبر هو حماية المشاعر والمسجد الحرام من دخول الحجاج غير النظاميين، فدخول مثل هذه الفئات لا يشكل خطرًا أمنيًا، بقدر ما يمثله من خطورة صحية بالغة في نقل وانتشار العدوى بين الحجاج ويسهم في تفشي الفيروس على نطاق واسع.

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