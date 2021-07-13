من جانبه، أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق أنه تم توفير طوق أمني، وذلك لمنع دخول المتسللين حيث بلغ عدد مراكز الضبط الأمني في جميع محاور العاصمة المقدسة 10 مراكز.
من جهته، أكد قائد قوات الدفاع المدني للحج أن خطة الدفاع المدني ترتكز على الجانب الوقائي.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442 ه .
يذكر أن قيادة قوات أمن الحج أكدت أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم حيث تبلغ غرامة من يفعل ذلك 10 آلاف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر طوق أمني حول العاصمة المقدسة لمنع دخول المخالفين والمتسللين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.