طوق أمني حول العاصمة المقدسة لمنع دخول المخالفين والمتسللين

أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان أنه لن يسمح إطلاقا بالدخول إلي المشاعر المقدسة أو المسجد الحرام الشريف إلا للمصرح لهم. وأضاف أن من يخالف الإجراءات ستطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها، مبينا أنه تم تجهيز 4 مواقع لحجز السيارات.

من جانبه، أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق أنه تم توفير طوق أمني، وذلك لمنع دخول المتسللين حيث بلغ عدد مراكز الضبط الأمني في جميع محاور العاصمة المقدسة 10 مراكز.

من جهته، أكد قائد قوات الدفاع المدني للحج أن خطة الدفاع المدني ترتكز على الجانب الوقائي.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الأول لقيادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442 ه .

يذكر أن قيادة قوات أمن الحج أكدت أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم حيث تبلغ غرامة من يفعل ذلك 10 آلاف ريال.