حج 1442.. ما هي مواصفات بطاقة شعائر الذكية؟

أطلقت وزارة الحج والعمرة بطاقة شعائر الذكية في خطوة نحو تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن في حج 1442هـ ضمن رقمنة العمل في مختلف قطاعاتها وإداراتها، سعيًا لتسهيل رحلة الحج، وارتقاءً بخدمة وراحة الحجيج، وذلك بربط العمليات والخدمات ضمن منصة إلكترونية متكاملة.

وتعمل بطاقة شعائر الذكية عن طريق تقنية اتصال المجال القريب "NFC" التي تسمح بقراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المشاعر المقدسة، حيث تقدم العديد من الخصائص والميزات كالاحتفاظ بمعلومات الحجاج الشخصية، والسكنية، وإرشادهم لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة والحد من الحج غير النظامي.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح أن بطاقة شعائر ومن خلال تطبيقها تتيح للحاج معرفة نقاط التجمع، وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، كما تمكن الحاج من اختيار وجباته اليومية، إضافةً إلى استقبال تنبيهات مركز التحكم. وأكد الدكتور عمرو أن تقييم الحاج لرحلة الحج إحدى الإضافات المميزة في التطبيق الذكي، ويمكن لكل حاج عند انتهاء أي مرحلة يمر بها من تقييم الخدمات المقدمة إليه من خلال الاستبيان المرفق في التطبيق، مِن أجل التحسينِ المُستمر ورفعِ مُستوى الرضا عن الخدمات التقنية المُبتكرة والحلول الرقمية التي تسخّرها وزارة الحج للارتقاء بمنظومة خدماتها لضيوف الرحمن وصولاً إلى حج آمنٍ وصحي.

وأفاد أن كل بطاقة تحمل ترميزًا لونيًا واحدًا من أربعة ألوان هي: أخضر، أحمر، أصفر، أزرق؛ يربطُ حامل البطاقةِ بالنطاقِ المكاني الذي يقيمُ فيه بالمشاعر المقدسة، ويُستفادُ منها في الدخولِ من خلالِ البوابات الذكية، لدى مداخِل المُخيّمات في المشاعرِ، كما يُمَكّنُه من تسجيل معلومات الحاج الصحيةِ واستعراضِ جداول التفويج ومعرفةِ برنامج الحج الخاص به.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة حصلت على جائزة مكة للتميز في مجال التميز في خدمات الحج والعمرة، نظير جهودها التي قدمتها أثناء جائحة فيروس كورونا، وما قدمته من استحداث للأنظمة التقنية المبتكرة، التي تطور وتسهل خدمة ضيوف الرحمن، ومنها "مشروع بطاقة الحج الذكية" الذي يدشن في حج 1442هـ.