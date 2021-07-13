اخبار السعوديه

قائد قوات أمن الحج : لن نسمح بدخول المشاعر دون تصريح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات أمن الحج : لن نسمح بدخول المشاعر دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد قائد قوات أمن الحج نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان ، أنه سيتم استقبال الحجاج في 4 مواقع تمهيداً لفرزهم ثم نقلهم للحرم ، وسيكون هناك طوق أمني يمنع دخول غير المصرح لهم بدخول المشاعر.

وأضاف قائد أمن الحج، أنه تم تحديد عدد الحجاج لهذا العام بسبب جائحة ، و لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح ، ومن يتم ضبطه محاولا التسلل إلى المشاعر ستطبق بحقه العقوبات ، وسيكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر.

وأكد الطويان على أن جميع الخدمات تم توفيرها للحجاج من سكن ونقل وخلافه .

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا