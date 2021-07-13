شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات أمن الحج : لن نسمح بدخول المشاعر دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد قائد قوات أمن الحج نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان ، أنه سيتم استقبال الحجاج في 4 مواقع تمهيداً لفرزهم ثم نقلهم للحرم ، وسيكون هناك طوق أمني يمنع دخول غير المصرح لهم بدخول المشاعر.

وأضاف قائد أمن الحج، أنه تم تحديد عدد الحجاج لهذا العام بسبب جائحة كورونا ، و لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح ، ومن يتم ضبطه محاولا التسلل إلى المشاعر ستطبق بحقه العقوبات ، وسيكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر.

وأكد الطويان على أن جميع الخدمات تم توفيرها للحجاج من سكن ونقل وخلافه .