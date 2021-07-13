تمديد تكليف مدير عام صحة عسير لمدة عام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قرارًا بتمديد تكليف الأستاذ خالد بن عايض عسيري مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة عسير ولمدة عام.

بدوره رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير – حفظه الله – على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة وتحفيز الممارسين الصحيين والاطمئنان الدائم عليهم من قبله وتلمس احتياجاتهم.

كما رفع العسيري شكره وتقدير لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على هذه الثقة الغالية وما تحظى به احتياجات المنطقة من دعم لامحدود من معاليه ومتابعة دؤوبة بما يحقق الأهداف المنشودة لمواصلة تطوير المنظومة الصحية والرقي بمستوى الخدمات الصحية، وتحفيز أبطال الصحة وتقدير جهودهم المميزة بشكل متواصل.



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