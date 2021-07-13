قوات أمن الحج: طوق أمني يمنع وصول غير المصرح لهم بدخول المشاعر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان إنه سيتم فرض طوق أمني يمنع وصول غير المصرح لهم بدخول المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، مشيرًا إلى تطبيق العقوبات بحق المخالفين بحزم.

خطة قوات أمن الحج

ولفت خلال مؤتمر صحفي اليوم أن من يقوم بنقل أي مخالف سيتم القبض عليه وتغريمه 10آلاف ريال وسجنه 15 يومًا ومصادرة وسيلة النقل، مشددًا على الجميع بالالتزام بالتعليمات والأنظمة ومن يكرر مخالفته للأنظمة ستتضاعف عقوبته.

وأشار إلى أنه لن يسمح لأي شخص الاتجاه مباشرة إلى الحرم دون المرور بنقاط الفرز حيث سيتم استقبال الحجاج في 4 مواقع تمهيدًا لفرزهم ثم نقلهم للحرم عبر حافلات مخصصة فقط لمن يحمل تصريحًا رسميًا.

تعزيز العمل الأمني

ولفت قائد قوات أمن الحج، إلى أنه تم استحداث قوة دوريات سرية لتعزيز العمل الأمني والمروري في الحج، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج، بالإضافة إلى وضع كاميرات مراقبة لتحقيق أعلى مستويات أمن الطرق خلال موسم الحج.



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