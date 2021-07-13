طريقة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم عبر أبشر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الأحوال المدنية التذكير بخدمة ربط سجلات الأبناء بسجل والدتهم عبر أبشر مشيرة إلى أن هذه الخدمة هي خدمة إلكترونية تمكّن المستفيد من طلب ربط سجله المدني بسجل والديه.

طريقة الاستفادة من الخدمة

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن المستفيدين من الخدمة هم المواطنون والمواطنات وأنه يمكن الاستفادة من الخدمة عن طريق ما يلي:

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

متطلبات الخدمة

ولفتت إلى أن الخدمة تتطلب المستندات التالية:

نسخة من شهادة الميلاد “إن وُجدت”. نسخة من سجل الأسرة. نسخة من صك حصر الورثة “إن وُجد”.

طريقة التسجيل في أبشر:

وسابقًا أوضحت منصة أبشر إجراءات وخطوات التسجيل فيها للاستفادة بأكثر من 280 خدمة إلكترونية من خدماتها صممت لخدمة المستفيدين على مدار الساعة.

ويتم التسجيل يتم عبر 3 خطوات من خلال اختيار تسجيل مستخدم جديد ثم إدخال المعلومات المطلوبة والضغط على تم، حيث يتطلب هذا الإجراء تفعيل الحساب، ويتم ذلك من خلال زيارة أجهزة الخدمة الذاتية أو عن طريق الحساب البنكي أو موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات.

وأشارت المنصة إلى أنه للاستفادة من خدماتها يتم تفعيل الحساب بعد التسجيل من خلال التبصيم وأجهزة الخدمة الذاتية، حيث تصل للمستخدم بعد التسجيل برقم هاتفه رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة، وبعدها يتم التوجه لأجهزة الخدمة الذاتية واختيار تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في خانة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور المؤقتة في خانة كلمة المرور.

ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة كل في حقولها الخاصة، مع التأكد من صحتها ثم إنشاء كلمة مرور خاصة مختلفة عن كلمة المرور المؤقتة.



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