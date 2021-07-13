شركة الأهلي المالية توزع 48 مليون ريال أرباحًا لمالكي وحدات الأهلي ريت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن الفترة من 1 يناير 2021م إلى 30 يونيو 2021م، مشيرة إلى أن إجمالي الأرباح الموزعة 48,125,000 ريال سعودي وستكون التوزيعات النقدية على أساس 137,500,000 وحدة قائمة.

توزيع أرباح الأهلي المالية

وأفادت الشركة أن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.350 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.50% فيما تبلغ نسبة التوزيع 3.52% من صافي قيمة الأصول (حسب القيمة العادلة) كما في تاريخ 30 يونيو2021م وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 26 يوليو 2021م (نهاية يوم التداول، يوم الخميس بتاريخ 15 يوليو 2021م) وسيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم بعد تاريخ الاستحقاق.

تحديث البيانات

كما أعلن مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة وذلك بحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية تداول.

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