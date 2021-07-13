جامعة حائل تعلن نتائج القبول بمرحلتي البكالوريوس ‏والدبلوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول ‏للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس ‏والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع .‏

إجراءات القبول في جامعة حائل

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن جمعان ‏الزهراني أنه يمكن للمرشح الدخول على طلب القبول من خلال بوابة ‏القبول ونتائج الترشيح للاطلاع على التخصص الذي تم ترشيحه عليه ‏وتأكيد القبول لمن تحققت رغبته بالقبول ويرغب في تثبيت قبوله بالجامعة ‏على الرغبة المقبول عليها دون طلب ترقية لرغبة أعلى .‏

تأكيد القبول

وبين الزهراني أنه يمكن للمرشحين تأكيد القبول مع الترقية لمن لم تتحقق ‏رغبته الأعلى، وتم قبوله على رغبة أدنى ويرغب في تأكيد القبول مع ‏الترقية ، مشيراً إلى أن الترقية سوف تكون وفقاً للمقاعد الشاغرة والنسبة ‏الموزونة، كما يمكن رفض القبول لمن تم قبوله بالجامعة ، ولا يرغب في ‏الدراسة بجامعة حائل، بحيث لا يحق له المطالبة بالمقعد مرة أخرى ، ‏مؤكداً أن جميع عمليات القبول والفرز والترشيح تمت بشكل آلي وفق ‏معايير القبول وعدد المقاعد وترتيب الرغبات وأنه لا يوجد أي تعاملات ‏يدوية في مرحلة القبول.‏

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