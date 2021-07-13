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شكرا لقرائتكم جامعة حائل تعلن نتائج القبول بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة حائل تعلن نتائج القبول بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
بدء إجراءات تأكيد القبول
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول للعام الجامعي 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع .
إجراءات القبول في جامعة حائل
وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني أنه يمكن للمرشح الدخول على طلب القبول من خلال بوابة القبول ونتائج الترشيح للاطلاع على التخصص الذي تم ترشيحه عليه وتأكيد القبول لمن تحققت رغبته بالقبول ويرغب في تثبيت قبوله بالجامعة على الرغبة المقبول عليها دون طلب ترقية لرغبة أعلى .
تأكيد القبول
وبين الزهراني أنه يمكن للمرشحين تأكيد القبول مع الترقية لمن لم تتحقق رغبته الأعلى، وتم قبوله على رغبة أدنى ويرغب في تأكيد القبول مع الترقية ، مشيراً إلى أن الترقية سوف تكون وفقاً للمقاعد الشاغرة والنسبة الموزونة، كما يمكن رفض القبول لمن تم قبوله بالجامعة ، ولا يرغب في الدراسة بجامعة حائل، بحيث لا يحق له المطالبة بالمقعد مرة أخرى ، مؤكداً أن جميع عمليات القبول والفرز والترشيح تمت بشكل آلي وفق معايير القبول وعدد المقاعد وترتيب الرغبات وأنه لا يوجد أي تعاملات يدوية في مرحلة القبول.
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