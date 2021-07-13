أهالي المجاردة يستقبلون جثمان الشهيد الشهري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

تقدم محافظ المجاردة المكلف ثامر بن نايف المرزوقي صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/١٢/٣ه جموع مستقبلي جثمان شهيد الواجب عريف/ إسماعيل زهير محمد الشهري “رحمه الله” أحد أبناء محافظة المجاردة ومن منسوبي القوات المسلحة والذي وصل على متن طائرة القوات المسلحة وكان شهيد الواجب “الشهري” قد استشهد أثناء تأديته واجبه في الذود عن دينه وعن ثرى بلاده على الحد الجنوبي.

المحافظ ينقل تعازي القيادة :

وقد نقل المرزوقي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال – حفظهم الله- والقيادة الرشيدة لذوي الشهيد حيث قال أثناء تأدية واجب العزاء إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، حيث استشهد في ميدان الشرف مدافعاً عن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الفخر والاعتزاز دفاعاً عن الوطن :

من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.

نسأل الله جل وعلا أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



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