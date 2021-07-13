في العشر من ذي الحجة .. تجنبوا الوقوع في هذه الأخطاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر عضو فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة القصيم، الشيخ عبدالله الطيار، من بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض في العشر من ذي الحجة.

وشدد “الطيار” على ألا تكون عبادة المسلم في العشر من ذي الحجة كعبادته في غيرها، لافتًا إلى أبرز الأخطاء التي يقع فيها المرء خلال هذه الأيام، منها عدم التهيؤ باستقبال العشر من ذي الحجة بتجديد التوبة واستحضار النية.

أهمية صيام يوم عرفة

وأضاف أن من الأخطاء أيضًا عدم الإقلاع عن ارتكاب الذنوب والمعاصي، وإغفال سنة التكبير والتهليل، وقيام البعض بالتكبير الجماعي، وجهر النساء بالتكبير، والزيادة على الصيغ الواردة في التكبير.

وأشار إلى أنه من الخطأ أيضًا صيام أيام التشريق، وعدم صيام يوم عرفة، منوهًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم عرفة: “إني أحتسبه على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”.

ونصح الشيخ الطيار بضرورة عدم ترك الدعاء يوم عرفة، مضيفًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير”.

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