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ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط هادي عمرو، اقترح خلال لقاءاته الجارية مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين للتباحث في إجراءات بناء الثقة.
وبينت المصادر أن اقتراح "عمرو" لا يزال قيد الدراسة من الجانبين، وفقاً لـ"الشرق".
وأشارت إلى وجود هوة كبيرة تفصل بين المطالب الفلسطينية والإسرائيلية التي قُدمت للجانب الأميركي.
وأوضحت المصادر، أن المبعوث الأميركي يرى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل.
مقترح أمريكي بعقد لقاءات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبناء الثقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-13
ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط هادي عمرو، اقترح خلال لقاءاته الجارية مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين للتباحث في إجراءات بناء الثقة.
وبينت المصادر أن اقتراح "عمرو" لا يزال قيد الدراسة من الجانبين، وفقاً لـ"الشرق".
وأشارت إلى وجود هوة كبيرة تفصل بين المطالب الفلسطينية والإسرائيلية التي قُدمت للجانب الأميركي.
وأوضحت المصادر، أن المبعوث الأميركي يرى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل.
13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
03:33 PM
لا يزال قيد الدراسة من الطرفين
ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم (الثلاثاء)، أن المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط هادي عمرو، اقترح خلال لقاءاته الجارية مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين للتباحث في إجراءات بناء الثقة.
وبينت المصادر أن اقتراح "عمرو" لا يزال قيد الدراسة من الجانبين، وفقاً لـ"الشرق".
وأشارت إلى وجود هوة كبيرة تفصل بين المطالب الفلسطينية والإسرائيلية التي قُدمت للجانب الأميركي.
وأوضحت المصادر، أن المبعوث الأميركي يرى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل.
، مقترح أمريكي بعقد لقاءات ثنائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لبناء الثقة ،
المصدر : الخليج 365
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